Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de João Pessoa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou seis candidatos ao cargo de prefeito na cidade de João Pessoa (PB). No sistema da Justiça, eles preencheram informações sobre escolaridade, profissão, valor dos bens e número de urna.



Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral.

Confira os candidatos para a Prefeitura de João Pessoa:

Camilo Duarte

CAMILO DUARTE (foto: TSE)

Camilo Sobreira Duarte Filho é um servidor público federal e candidato à prefeitura de João Pessoa pelo Partido da Causa Operária (PCO) nas eleições de 2024. Ele já concorreu ao mesmo cargo em 2020. Camilo também já disputou outras eleições, incluindo para deputado federal em 2010 e 2014, e para vereador em 2004 e 2012, sempre pelo PCO.

Ele tem como candidato a vice-prefeito Val Alves (PCO). A campanha de Camilo não está coligada com nenhum outro partido. Camilo não declarou nenhum bens ao TSE. O número na urna é 29.

Cicero Lucena

CICERO LUCENA (foto: TSE)

Cícero de Lucena Filho, conhecido como Cícero Lucena, é o candidato a prefeitura de João pessoa pelo Progressistas. Nascido em 5 de agosto de 1957, em São José de Piranhas, Lucena está no terceiro mandato como prefeito de João Pessoa. Ele foi eleito pela primeira vez em 1996, reeleito em 2000 e novamente eleito em 2020. A chapa conta com o apoio dos partidos PP / PDT / AVANTE / SOLIDARIEDADE / MOBILIZA / DC / AGIR / PSD / REPUBLICANOS / PSB, o vice Leo Bezerra é do PSD.

Cícero declarou ao TSE o valor de R$ 1.960.723,73. O número na urna é 11.

Luciano Cartaxo

LUCIANO CARTAXO (foto: TSE)

Luciano Cartaxo Pires de Sá é candidato à prefeitura de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ele já foi prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2020, e atualmente é deputado estadual.

A chapa conta com a "Coligação para fazer mais e melhor", com a presença da Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) / Federação PSol e Rede(PSOL/REDE). Sua vice é Amanda Rodrigues do PT.



O candidato declarou ao TSE, o valor de R$ 1.345.746,13. O número na urna é 13.



Marcelo Queiroga



MARCELO QUEIROGA (foto: TSE)

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes é candidato à prefeitura de João Pessoa pelo Partido Liberal (PL). Nascido em João Pessoa em 4 de dezembro de 1965, ele é médico cardiologista. Queiroga foi ministro da Saúde do Brasil de março de 2021 a dezembro de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. A chapa conta com Sérgio Queiroz, do partido Novo, como candidato a vice-prefeito. Queiroga declarou R$ 171.657,70. O número na urna é 22.



Ruy Carneiro



RUY CARNEIRO (foto: TSE)

Ruy Carneiro é o candidato do partido Podemos à Prefeitura de João Pessoa para as eleições de 2024. Ele já concorreu à prefeitura da capital paraibana em duas ocasiões anteriores: em 2004 e em 2020.

Ruy Carneiro tem como candidata a vice-prefeita Amanda de Melo e conta com o apoio de MDB / Pode / PRD / União / Federação PSDB e Cidadania (PSDB/Cidadania). Ruy declarou ao TSE, o valor de R$ 1.712.590,32. O número de Ruy na urna é 20.



Yuri Ezequiel

YURI EZEQUIEL (foto: TSE)

Yuri Ezequiel é o candidato do partido Unidade Popular (UP) à Prefeitura de João Pessoa para as eleições de 2024. Ele é advogado e atualmente presidente do Diretório Municipal da Unidade Popular de João Pessoa.



A candidata a vice-prefeita na chapa de Yuri é Josiane Soares, que é vendedora e está no partido há três anos. O candidato declarou o valor de R$ 187,21 ao TSE. O número na urna é 80.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

