Deputada quer proibir participação de atletas trans em competições

A deputada federal Missionária Michele Collins (PP-PE) protocolou na segunda-feira (19/8) um Projeto de Lei que proíbe a participação de atletas transexuais em competições esportivas apoiadas pelo Poder Público.

De acordo com o texto da deputada, o pedido envolveria atletas "cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento" e seria em competições com participação direta e indireta do Poder Público.

O PL 3218/2024 prevê ainda multa para organizadoras dos eventos que descumprirem a lei, entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, a depender das circunstâncias da infração e das condições financeiras do infrator.

Na justificativa do projeto, a deputada destacou que o objetivo é " garantir às mulheres a possibilidade de competir em igualdade de condições com outras mulheres nas competições esportivas".

"Recentemente temos visto as competições sendo realizadas com a participação de pessoas trans, a exemplo de homens que se sentem mulheres em equipes femininas, uma desvantagem quando consideramos o aspecto fisiológico", argumentou a deputada.

Ao final do texto, Michele Collins salientou que o texto "não tem o objetivo de afrontar os movimentos LGBTI+" e que busca "resguardar as mulheres, visto que todas as atletas biologicamente do sexo feminino devem competir em status de igualdade".