Anitta fará show no intervalo do jogo da NFL em São Paulo

Anitta se apresentará no halftime do jogo da National Football League (NFL) em São Paulo. A partida está marcada para 6 de setembro e a cantora subirá ao palco no momento do intervalo principal. O anúncio foi feito pela própria liga nesta terça-feira (20/8).

Leia também: Bruna Marquezine posta foto beijando João Guilherme

A partida será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena. O jogo está marcado para começar em 21h15. Este será o primeiro jogo da NFL no Brasil. Outras cidades também receberão partidas da liga, incluindo Londres (Inglaterra) e Munique (Alemanha).

Além de Anitta, Luísa Sonza também subirá ao palco. A loira será responsável por cantar o hino nacional brasileiro. Seguindo a tradição dos jogos, Zeeba também se apresentará, cantando o hino dos Estados Unidos. A DJ Carola animará o público durante a partida.