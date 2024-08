Sobe para seis o número de mortos em acidente com van com pacientes

Aumentou para seis a quantidade de mortos em decorrência do acidente com a van da Secretaria Municipal de Saúde de Novorizonte (Norte de Minas, que foi prensada entre um caminhão e uma carreta na manhã de segunda-feira (19/08), na BR 251, no município de Francisco Sá, na mesma regiao. A sexta vítima é Nedir Maria Braz Martins, de 51 anos, que morreu na noite de ontem, na Santa Casa de Montes Claros, onde estava internada.

Nove feridos no acidente estão internados na Santa Casa e no Hospital Universitário Clemente de Faria, em Montes Claros.

Nedir era mulher do agricultor Adervaldo Batista Martins, de 50 anos, que também morreu na tragédia. As outras quatro vítimas são a aposentada Dometilde Lucas Rocha, de 72 anos; o pedreiro José Carlos Dias, de 53; a estudante Dardiely Batista Oliveira, de 17, e Ester Gabriele Ferreira dos Santos, sem profissão e idade informadas.

Os corpos de Nedir e de Adervaldo estão sendo velados em Bebedouro, localidade da zona rural de Novorizonte, onde o casal residia. Os dois serão sepultados juntos no cemitério da comunidade, na tarde desta terça-feira (20/08).

Os corpos de duas vítimas estão sendo velados em Novorizonte nesta terça-feira (Dometildes, Ester Gabriele). O corpo da jovem Dardiely está sendo velado em Salinas enquanto o corpo do José Carlos será sepultado em Janaúba (também no Norte do estado), terra de sua família.

Como foi o acidente

A van da Secretaria de Saúde de Novorizonte (4,57 mil habitantes) pegou a estrada às 3h30min da madrugada desta segunda-feira, em direção Montes Claros, cidade polo da região, levando pacientes em tratamento médico e seus acompanhantes.

Na descida perigosa da Serra de Francisco Sá (no município homômino), no KM 474, a van foi prensada entre um caminhão carregado de coco e uma carreta: cinco ocupantes do veiculo do sistema de saúde morreram na hora e outras 10 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), o motorista de caminhão carregado de coco contou que o veículo, que viajava no sentido Salinas/Francisco Sá, perdeu os freios na descida serra. Com isso, atingiu a van do transporte de pacientes, que viajava à frente, no mesmo sentido. A van acabou sendo prensada entre o caminhão da carga de coco e outro caminhão, carregada de farinha e palets e subia a serra, em sentido contrário.

Uma família que viajava em carro de passeio logo atrás registrou o momento do acidente.

Apelo para melhoria em estrada perigosa

A “Serra de Francisco Sá” é um dos trechos onde mais ocorrem acidentes fatais na BR 251, considerada uma das rodovias federais mais perigosas de Minas Gerais, conforme reportagens do Estado de Minas. Na tarde de segunda-feira, em nota de solidariedade às famílias das vitimas de Novorizonte, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) fez um apelo ao Poder Público Federal para uma intervenção na rodovia.

“Reiteramos junto ao Governo Federal a imediata duplicação dessa BR, que traz grande preocupação em razão dos acidentes diários, quase sempre com vítimas fatais”, diz a nota da Amams, assinadada pelo presidente da entidade, José Nilson Bispo de Sá, o Nilsinho, prefeito de Padre Carvalho.

Rodovia foi palco de outra tragédia com micro-ônibus de pacientes

Em 25 de novembro de 2013, a mesma perigosa BR 251 foi palco de outra tragédia, que teve vítimas pessoas de um pequeno município que viajavam em busca de tratamento médico: um micro-ônibus com pacientes que deslocaram para consultas e exames médicos em Montes Claros bateu de frente com um carreta no km 361 da rodovia, perto da entrada de Padre Carvalho. Morreram na hora 14 pessoas de um total de 24 ocupantes do micro-ônibus.