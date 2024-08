Zambelli diz que foi proibida de assinar impeachment de Moraes

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou, na segunda-feira (19/8), que foi proibida por advogados de assinar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por conta dos processos criminais que existem contra ela.

"Agora é momento de novos soldados, sem ferimentos, assumirem a dianteira dessa batalha, pois estou nesta pauta desde 2015 e preciso dar 2 passos atrás. De todas formas, as assinaturas que mais importam são as suas, senadores. Deputados nada podem fazer contas ministros do STF. Minha prerrogativa como deputada é tentar o impeachment de lula, e eu iniciei recentemente o maior pedido da história do país", disse a parlamentar.

Sobre o pedido de impeachment, meu advogado me proibiu de assinar por conta dos 8 processos criminais que AM abriu conta mim no STF.



Deputados de oposição pedem o afastamento de Moraes após a divulgação de matéria da Folha de S.Paulo que aponta que o ministro fez feito pedidos de investigações de forma não oficial ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Parlamentares também solicitam a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). A coleta de assinaturas para instalação para a CPI está sendo liderada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), que declarou em discurso no plenário do Senado que Alexandre de Moraes tem ferido a lei e agido de forma arbitrária.

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que no curso das investigações do inquérito das fake news e das milícias digitais diversas determinações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, e defendeu que todos procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República.