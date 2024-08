STJ usa decisão do STF e inocenta homem que portava 23 gramas de maconha

Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta quinta-feira (22/8), inocentar um homem que foi flagrado com 23 gramas de maconha no bolso. Essa é a primeira vez que uma condenação é extinta desde a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou uma quantidade de 40 gramas como critério para diferenciar usuário de traficante.

O homem havia sido condenado a 6 anos de prisão. A decisão do STJ será enviada à primeira instância, que deverá aplicar medidas administrativas, como advertências sobre o uso de entorpecentes e a presença obrigatória em curso educativo.

O Supremo, em junho deste ano, descriminalizou o porte de maconha e fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Outros critérios também são avaliados para determinar o que é crime. Segundo a Corte, a polícia está autorizada a apreender a droga e conduzir a pessoa à delegacia, mesmo por quantidades inferiores a esse limite, principalmente quando houver outros elementos que indiquem possível tráfico de drogas, como embalagem da droga, variedade de substâncias apreendidas, balanças e registros de operações comerciais.

*Estagiária sob a supervisão de Luana Patriolino