Lula elogia atletas e diz que sonha com Brasil como potência olímpica

Lula recebe atletas no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/D.A. Press)

Durante homenagem a 35 atletas que representaram o Brasil na Olimpíada de Paris 2024, nesta segunda-feira (26/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou que são necessários novos investimentos no esporte, inclusive no ambiente escolar. O petista disse que sonha com o Brasil virando uma potência olímpica.

Lula conversou e tirou fotos com os atletas, antes de discursar na solenidade, no Palácio do Planalto. Entre os atletas participantes, estavam a judoca Bia Souza, medalhista de ouro, e o skatista Augusto Akio, bronze.

“Quando nós conquistamos as Olimpíadas de 2016 para o Brasil, eu sonhava que o Brasil poderia se tornar uma grande potência olímpica. O tempo foi passando, e eu descobri que não basta boa vontade, é preciso que a gente tenha investimentos e é preciso que a gente tenha as nossas escolas preparadas desde o ensino infantil”, disse o presidente.

O chefe do Executivo citou o Bolsa Atleta, criado para que os esportistas iniciantes tenham o equipamento necessário para começar os treinamentos. Lula também elogiou a participação das mulheres, que trouxeram mais medalhas do que os homens nas Olimpíadas de Paris.

A primeira-dama Janja também discursou. Ela representou o presidente durante a cerimônia de abertura na França. “A vitória das meninas das mulheres nessa olimpíada foi excepcional, e agora, como diz o super-homem, para o alto e avante”, disse.

Bolsa Atleta

Dentre os esportistas, discursaram Bia Souza e o medalhista de bronze no Taekwondo, Edival Pontes "Netinho”. Os dois destacaram a importância do Bolsa Atleta e do Bolsa Pódio (versão para atletas de alto rendimento) em suas carreiras.

“O Bolsa Pódio transformou não só a minha vida, como a vida de todos aqui. É um grande investimento que podemos ter na nossa vida, na nossa carreira”, disse a judoca. “Fizemos muitas abdicações para estarmos aqui, e a nossa maior satisfação é estar nos jogos olímpicos representando o Brasil”, apontou.

“O sentimento é de gratidão. Agradecer esse programa do Bolsa Atleta que, no começo da minha carreira foi muito importante”, disse Netinho.

Participaram também da cerimônia os ministros André Fufuca (Esportes), José Múcio (Defesa), Anielle Franco (Igualdade Racial), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), e Laércio Portela (interino da Secretaria de Comunicação Social, além da senadora e medalhista olímpico Leila Barros (PDT-DF) e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley Teixeira.