Após falta por causa de Marçal, candidatos de SP decidem ir a próximo debate

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol), Luiz Carlos Datena (PSDB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta reeleição, confirmaram, nesta quarta-feira (28/8), que vão participar do próximo debate que acontece no domingo (1/9), na TV Gazeta. Antes, eles tinham anunciado que não participarem mais dos encontros com a presença do candidato Pablo Marçal (PRTB), que proferiu uma série de ofensas e acusações sem provas contra os adversários.

A mudança de posicionamento acontece depois de Marçal ter aparecido em primeiro em uma pesquisa de intenção de voto e a candidata Tábata Amaral (PSB), quinta colocada, cobrado do ex-coach o comparecimento dele no debate para esclarecer as investigações que apontam para a ligação de integrantes do seu partido com uma facção criminosa.

As assessorias dos candidatos confirmaram ao Correio que, no domingo, participarão do debate da emissora paulistana. Os três faltaram outros encontros alegando que o ex-coach desrespeita as regras utilizando os debates apenas para editar o material e depois usar os cortes nas suas redes sociais.

“A gente recebeu por parte da Gazeta uma informação importante de que adequaram as regras para que sejam cumpridas. A gente não gostaria de ter um palco para ataques, mas a Gazeta garantiu que vai colocar uma regra em que possibilite ter o respeito aos telespectadores e que fique um ambiente igual para todos os candidatos” disse Boulos à imprensa na manhã desta quarta-feira.

Entre as regras acordadas pelos candidatos com a emissora paulistana, está a impossibilidade da transmissão, pelas redes dos candidatos, do debate que não contará com plateia no estúdio durante o programa.