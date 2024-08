Em João Pessoa, Lula lembra prisão: "Sacanagem muito grande"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou nesta sexta-feira (30/8) o tempo que ficou preso em na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. O chefe do Executivo caracterizou o ocorrido como "uma sacanagem muito grande" e relatou uma das tentativas de acordo feita pela força-tarefa da Lava-Jato para cumprir pena no semiaberto.

"Fizeram uma sacanagem muito grande e eu fiquei 580 dias na cadeia. Quando foi um dia, resolveram achar que eu tinha que ir para casa e foram me oferecer um acordo. Tinha que aceitar colocar tornozeleira e ir para casa. Falei para quem foi me propor o acordo. 'Primeiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, minha canela não é canela de pombo. Terceiro, a minha casa não é prisão e se vocês me prenderam, quando vocês acharem, me libertem porque não tem acordo. Eu vou provar minha inocência’", contou durante cerimônia de inauguração da nova unidade da AeC Contact Center, em João Pessoa.

"Graças a Deus aqueles que tentaram fazer isso para evitar que eu fosse presidente se esqueceram que Deus escreve certo por linhas tortas. E está o Lula outra vez presidente da República graças a vocês", continuou

Lula também aproveitou a ocasião para destacar o programa 'Pé de Meia'. "Prefiro gastar e investir na educação do que ter que gastar com cadeia se eu não preparar e formar essas crianças no Brasil. É um programa que vai custar R$ 10 bilhões e é pouco se a gente quiser criar uma sociedade justa, que pense e aja corretamente".

Por fim, prometeu dedicar os 2 anos e 3 meses restantes de seu mandato 'para fazer tudo que não foi feito nesse país'.