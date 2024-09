Acordos da Vale com famílias de tragédias serão resolvidos até outubro, diz Lula

"É uma coisa que se arrasta há 10 anos. Vários compromissos, várias tentativas de fazer acordo, várias decisões judiciais, e as pessoas lá. A Vale não cumpre. Agora, vai ter que cumprir", destacou - (crédito: Reprodução / Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5/9) que acordos da Vale S/A com famílias das vítimas das tragédias de Brumadinho e Mariana serão "resolvidos" até o começo de outubro.

"Vou te dar em primeira mão. Até o começo de outubro, a gente vai resolver a questão do acordo com a Vale para resolver o problema de Mariana e de Brumadinho", disse o chefe do Executivo em entrevista à Rádio Vitoriosa, em Uberlândia (MG).

"É uma coisa que se arrasta há 10 anos. Vários compromissos, várias tentativas de fazer acordo, várias decisões judiciais, e as pessoas lá. A Vale não cumpre. Agora, vai ter que cumprir", acrescentou.

O petista reiterou a informação, mas alegou não poder dar maiores detalhes, sendo necessário aguardar a assinatura do acordo.

"Até o começo de outubro, a gente vai ter acordo da Vale para resolver o problema de Mariana. Nós queremos utilizar o recurso para recuperar o que foi estragado, para cuidar do povo, só não posso dizer os termos do acordo porque só posso falar quando estiver definido e assinado."

O presidente também criticou a atual direção da empresa. "Aliás, a Vale está mudando a direção. Espero que a nova direção seja mais cuidadosa e pense mais no desenvolvimento da Vale porque a atual direção só quer saber de vender ativos. Não quer saber de fazer novas pesquisa, de ter novos minerais", alfinetou.

Ontem, o chefe do Executivo recebeu o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para discutir o acordo judicial sobre o desastre de Mariana, quando o rompimento de uma barragem de rejeitos matou 18 pessoas e causou um dos maiores desastres ambientais do Brasil, em 2015.

Casagrande pleiteou com Lula que o acordo inclua a duplicação da BR-262, que liga a região metropolitana de Vitória a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A disputa judicial envolve os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo, além das empresas Vale, Samarco e BHP, responsáveis pela barragem rompida.