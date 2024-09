Lula defende o SUS: "O que não presta é quem não tem apreço pelo povo"

Lula participou da inauguração do novo pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A cerimônia contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade - (crédito: Reprodução / Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (5/9), da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade.

Na ocasião, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, caracterizando a gestão dele como "quatro anos de apagão democrático e civilizatório". O petista ainda citou que a construção do bloco que abriga o novo pronto-socorro do HC-UFU começou em 2012 e foi paralisada nos governos seguintes.

O petista ainda comentou sobre a pandemia de covid-19 no país e elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS). "Aqui no Brasil, os médicos do SUS, enfermeiras motoristas, os que lavam roupa no SUS, as pessoas que limpam chão do SUS deram lição memorável naqueles que não acreditavam na saúde pública desse país. A saúde pública é de excelente qualidade, o que não presta é quem governa e quem não tem apreço pelo povo, respeito pelos funcionários", bradou.

"Não quero saber de quem o prefeito, o governador gosta. Eu só quero saber é que eu gosto do povo mineiro, do povo de Uberlândia, só quero dizer que nós não faltaremos a vocês e esse hospital será modelo para Minas e modelo para o mundo da qualidade 9 do SUS", concluiu.



O hospital é referência para 27 cidades do estado, sendo modelo no atendimento via SUS, e funciona regime de serviço 24h de urgência e emergência. Além do atendimento à população, o novo espaço será utilizado em atividades de ensino, pesquisa e extensão.