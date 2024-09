Lula diz que pediu a Zema que parasse de 'falar mal': "Tem que trabalhar junto"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (5/9) que pediu ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para 'parar de falar mal' do governo. A declaração ocorreu durante entrevista à Rádio Vitoriosa, em Uberlândia (MG). O chefe do Executivo ainda aproveitou a ocasião para alfinetar indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Tenho um jeito de funcionar na minha relação política diferente do governo passado, que só conversava com quem ele gostava. [Bolsonaro] Passou quatro anos sem receber 90% dos governadores em Brasília. Quando ele visitava um estado que não gostava, não comunicava o governador, fazia as coisas sozinho, ofendia os governadores. Eu não tenho esse padrão. Eu, aqui, tive oposição ao Aécio [Neves] da forma mais civilizada possível. Tenho relação com o Zema, sei que ele é de outro partido. Sei que às vezes ele falava mal de mim, até que um dia eu falei com ele que era preciso parar de falar mal porque a gente tem que trabalhar junto", relatou o petista.

"Não estou querendo casar"

Lula enfatizou ainda manter diálogo com políticos independente de serem da oposição ou de outro partido e que "está decidido a mudar o comportamento da classe política brasileira pra melhor".



"Quando chamo governador para discutir assunto não estou me preocupando se ele gosta de mim ou não, não estou querendo casar. Estou querendo apenas cuidar desse país e da cidade. Estamos trabalhando com todos os governadores, sem distinção, e todo lugar que eu vou, convido governador. Se ele não for, é problema dele. Muitos não querem ir, têm medo de vaia, eu respeito isso. Mas se me convidaram, eu venho nas coisas porque estou decidido a mudar o comportamento da classe política brasileira para melhor, para que o povo possa ter orgulho daqueles políticos que são eleitos", completou.

Por fim, disse que tentará voltar à cidade antes do pleito eleitoral municipal e fazer um comício em apoio à candidata Dandara Tonantzin (PT-MG), que concorre à Prefeitura de Uberlândia.

"Vou vir aqui fazer um comício para Dandara, vou achar um jeito de vir a Uberlândia e fazer uma atividade porque é uma mulher jovem e negra disputando um espaço que sempre foi de homens brancos e, muitas vezes, bem sucedidos. É um motivo de orgulho ara mim e para 213 milhões de brasileiros", concluiu.