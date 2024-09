O caminho de Silvio Almeida até a chefia dos Direitos Humanos

Sem filiação partidária ou cargos políticos anteriores, Almeida chegou ao governo como um representante do meio acadêmico e participou do governo de transição no fim de 2022 - (crédito: Divulgação)

À frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania desde o início do governo Lula, em janeiro de 2023, o advogado Silvio Almeida foi afastado do cargo nesta sexta-feira (6/9) após denúncias de assédio sexual, uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O final da história do filósofo no governo federal não lembra a chegada dele ao cargo — como um nome de peso consagrado pela contribuição no movimento negro.

Sem filiação partidária ou cargos políticos anteriores, Almeida chegou ao governo como um representante do meio acadêmico e participou do governo de transição no fim de 2022. Os ex-chefe do MDHC atuava também como professor universitário e é graduado em Direito e em Filosofia, com mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo.

O ex-ministro ganhou projeção no país com o livro Racismo Estrutural, publicado em 2019. Em 2021, o advogado foi o relator da comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para propor alterações na legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país.

No vídeo em que nega as acusações, Almeida tentou utilizar da carreira e prestígio nos movimentos sociais para argumentar que estaria sofrendo perseguição. Segundo ele, as denúncias teriam o intuito de “apagar sua história com o seu sacrifício”.

Leia também: PF decide investigar denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida

As denúncias contra o ex-integrante do executivo federal foram confirmadas na noite de quinta-feira (5/9) pela Me Too Brasil, organização que presta apoio a mulheres vítimas de assédio sexual. Na nota, a Me Too explicou que as denunciantes autorizaram a confirmação à imprensa devido ao enfrentamento de "dificuldades em obter apoio institucional pra a validação de suas denúncias", já que o acusado seria uma figura de poder.