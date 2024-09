Ibaneis é recebido sob gritos de "libera o Eixão" no desfile do 7 de Setembro

O governador Ibaneis Rocha (MDB) chegou ao desfile do 7 de Setembro por volta das 8h50. Acompanhado da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, o chefe do Executivo local foi recebido sob gritos de "libera o Eixão", por parte de um grupo na arquibancada.

A manifestação se deve à decisão do governo de restringir o acesso de ambulantes no Eixão do Lazer. Ibaneis se acomodou na segunda fileira do palanque destinado às autoridades, próximo à ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet (MDB).

Ao todo, o desfile conta com 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles a pé, motorizado (que envolverá 133 viaturas) e montado (cavalos). A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipes da Segurança Pública, mobilizará outros 4.882.

Novidades

Além das celebrações habituais, o desfile cívico-militar será organizado em três eixos. Um deles aborda a importância estratégica da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro, e, durante a festa, serão apresentadas as 21 bandeiras dos países que integram a cúpula.



Também haverá uma homenagem ao esforço da nação em torno do apoio e do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, após a crise climática que se abateu sobre o estado em maio

O terceiro eixo vai realçar a retomada da ampla proteção de crianças e da população por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com a retomada do Mais Médicos.