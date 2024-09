Os melhores momentos do desfile do 7 de Setembro na Esplanada

O desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste sábado, reuniu milhares de espectadores. A tradicional festa da Independência teve três eixos temáticos este ano: a celebração da recosntrução do Rio Grandes do Sul; a importância de o Brasil sediar o G20; e a vacinação.

O público chegou cedo para acompanhar o desfile e formou longas filhas para passar pela revista antes de acessar a área da apresentação. Houve reclamações quando o acesso foi impedido, mas logo depois as forças de segurança voltaram a liberar a entrada.













O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu ao desfile de 7 de Setembro do púlpito, ao lado de ministros de Estado, dos ministro do STF Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Alexandre de Moraes. O ministro, que deve ser alvo de protestos neste feriado, em atos marcados pela oposição, foi aplaudido na cerimônia em Brasília.





Lula assistiu ao desfile ao lado de Múcio, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dos comandantes das Forças Armadas, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outros ministros e autoridades também estão no púlpito, entre eles o governador do DF, Ibaneis Rocha, que sofreu críticas em razão de recente intervenção no Eixão.





















Lula percorreu o trajeto do desfile em seu Rolls-Royce e foi recebido no palanque pelo ministro da Defesa, José Múcio, com honras militares. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não participou. Ela viajou para Doha, no Catar, onde participa de uma conferência sobre educação. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, também não estava presente.



















A participação de Zé Gotinha, assim como no ano anterior, foi bastante aplaudida. O personagem é símbolo da campanha de vacinação no país, por meio do Sistema Único de Saúde.







Outro momento também bastante esperado foi a apresentação dos atletas olímpicos. À frente do grupo, o brasiliense Caio Bonfim, medalhista de prata em Paris. Caio chegou em segundo lugar na marcha atlética e trouxe para casa o título inédito.







A Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército, tradicional atração do 7 de Setembro, também participou do desfile em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil.







A tão aguardada performance da Esquadrilha da Fumaça encerrou o desfile cívico-militar, sob o tema "Democracia e Independência – O Brasil no Rumo certo".







Participaram da cobertura Aline Gouveia, Cadu Ibarra, Benjamin Figueredo, Mariana Niederauer, Jaqueline Fonseca, Francisco Artur, Victor Correia, Henrique Lessa, Raphael Pati, Camila Curado, Luana Patriolino, Letícia Mouhamad, Isabela Berrogain, Ed Alves e Carlos Vieira.