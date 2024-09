Internautas repercutem a cadeirada de Datena em Marçal

A cadeirada que Pablo Marçal (PRTB) levou no debate da TV Cultura pela Prefeitura de São Paulo repercute desde a noite de domingo (15/9) nas redes sociais. Diversos perfis comentaram a agressão. Um dos internautas chegou a comparar os debates com os candidatos à prefeitura capital paulista ao "Bar de Tico Gordo".

O cara consegue prever que um motor de helicóptero ia pifar, mas nao previu uma cadeirada

Os fãs do Marçal podem sonhar que essa cadeirada tem efeito positivo pro Marçal, mas no final virou só meme de um idoso dando cadeirada nele Eles estão malucos forçando a narrativa de coitado do Marçal e todo mundo rindo kk