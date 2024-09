Eleições: Nunes assume liderança na disputa em SP, aponta Quaest

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11/9) mostrou o atual prefeito e candidato Ricardo Nunes (MDB) na liderança na disputa das eleições municipais de São Paulo, com 24%. Nunes é seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 23%, e Guilherme Boulos (Psol), com 21%. Com a margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos aparecem tecnicamente empatados.

Os números mostraram maior crescimento de Marçal, de 19% para 23%, e uma recuperação de Nunes, que foi de 19% para 24%. Já Boulos apresentou uma queda de 22% para 21%.

Mais afastados dos três primeiros, Tabata Amaral (PSD) e José Luiz Datena (PSDB) aparecem empatados com 8%. Marina Helena (Novo) e Bebeto Haddad (DC) aparecem, respectivamente, com 2% e 1%. Os demais candidatos não alcançaram a marca de 1 ponto percentual. Ainda de acordo com o levantamento, 8% dos entrevistados disseram que vão votar branco ou nulo e 5% afirmam estar indecisos.

A Quaest ouviu 1,2 mil pessoas com 16 anos ou mais.

Segundo turno

O levantamento mostrou ainda os cenários para um possível, e provável, segundo turno na capital paulista. Segundo a Quaest, Nunes venceria nos dois cenários propostos. Contra Marçal, 50% afirmaram que votariam no prefeito, contra 30% no coaching. Brancos e nulos e indecisos somam 20%.

Em um segundo turno contra Boulos, a disputa fica em 48% a 33% para o candidato do MDB. Nulos, brancos e indecisos somam 19%.

A projeção de uma disputa entre os candidatos do Psol e do PRTB aponta para um possível empate dentro da margem de erro, com Boulos com 40% e Marçal com 39%. Brancos, nulos e indecisos alcançam o patamar de 21%.