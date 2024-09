Marina Helena pede retirada da candidatura de Datena após cadeirada em Marçal

Marina Helena se dirigiu ao candidato do PSDB: "Eu te peço, Datena, para deixar esse pleito, porque você não tem controle emocional para usar a cadeira de prefeito da cidade" - (crédito: RedeTV!/UOL)

“Não é possível que nós, como sociedade, aceitemos a equiparação de uma violência verbal com uma violência física”, comentou a candidata à prefeitura de São Paulo pelo Novo, Marina Helena, em debate realizado pela RedeTV!/UOL na manhã desta terça-feira (17/9). A candidata se referia a agressão física realizada por José Luiz Datena (PSDB) ao candidato do PRTB, Pablo Marçal, em debate no último domingo (15/9).

“Em qualquer outro lugar do mundo, um candidato que tivesse pego uma cadeira, colocando a vida do outro em risco, sairia algemado. A nossa sociedade está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Eu te peço, Datena, para deixar esse pleito, porque você não tem controle emocional para usar a cadeira de prefeito da cidade de São Paulo”, declarou Marina Helena.

Em resposta, José Luiz Datena disse que foi ele que levou a ‘cadeirada’ por ser acusado de um crime hediondo que não cometeu: “Um processo que já está arquivado e que nem falava de estupro. Essa é a pior cadeirada que alguém pode receber”, argumentou.

Marina Helena, em réplica, insistiu no pedido que Datena deixasse a candidatura: “A impunidade no Brasil vem disso, dessa relativização as questões. A gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Você deveria sim desistir dessa disputa pelo bem da nossa cidade”.

