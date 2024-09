X volta a funcionar e usuários da plataforma vibram nos trending topics

"O Twitter voltou!" A rede X, antigo Twitter, voltou a funcionar no país. O retorno do aplicativo se tornou um dos assuntos mais comentados nos trending topics, na manhã desta quarta-feira (18). Os usuários da plataforma vibraram com o acesso à rede e disparam os memes épicos pelo aplicativo.

Entretanto, ainda não se sabe se o retorno é permanente ou se é algo temporário. Após quase 20 dias de bloqueio, as frases como: “O Twitter voltou” e “Gente o Twitter” estão no Trending Topics do aplicativo, com 14,5 e 18,5 mil publicações em cada, respectivamente.

Vale ressaltar que, na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que R$ 18,35 milhões bloqueados do X e da Starlink fossem transferidos para os cofres da União. Os valores seriam referentes ao pagamento de multas impostas por descumprimento de decisões judiciais.

Para os usuários, o retorno ocorreu apenas no aplicativo, tanto na versão Android quanto iOS. Através de navegadores como Google Chrome e Safari. Os internautas comentaram sobre o reestabelecimento da plataforma na própria rede.

"Que saudade que eu estava!", disse um usuário. "É um prazer estar de volta!", comemorou outro. "Ceis não sabem o prazer que é estar de voltaaaa", vibrou mais um. "Não aguentava mais ser maluca sozinha na minha cabeça", disse outro.