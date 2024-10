Marçal perde tanto para Nunes quanto para Boulos no 2º turno

O levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (1º/10), traz uma notícia positiva e outra negativa para o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Ao mesmo tempo que indica uma reação do influenciador digital entre o eleitorado no primeiro turno, a sondagem eleitoral indica que Marçal perde, em um eventual segundo turno, tanto para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição, quanto para o deputado federal Guilherme Boulos (PSol).

No cenário contra Nunes, Pablo Marçal é derrotado por mais de 25 pontos percentuais. Segundo o Paraná Pesquisas, o prefeito teria 53,9% dos votos contra 28,5% do ex-coach. A disputa contra Boulos, por sua vez, seria mais apertada. Marçal teria o aval de 39,1% dos eleitores. Já o deputado federal seria eleito prefeito com 45,1% dos votos.

Nunes também sairia vencedor em um eventual segundo turno contra Boulos. O prefeito seria reeleito com 51,5% dos votos contra 33,6% do deputado federal. A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-004763/2024. Foram entrevistados 1,5 mil eleitores, acima de 16 anos, entre sexta-feira (27/9) e ontem (30/9). A margem de erro é 2,6 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir, segundo o instituto.

Em relação ao primeiro turno, o instituto registrou uma reação de Pablo Marçal. O ex-coach cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa estimulada anterior, realizada em setembro, mas segue em terceiro com 22,5% das intenções de voto. Nunes permanece na dianteira, com 27%, um ponto percentual a menos que antes. Já Boulos oscilou um décimo para cima e permanece em segundo com 25%.