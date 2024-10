Marçal reage e embola disputa para prefeito de SP, diz Paraná Pesquisas

Paraná Pesquisas: Nunes lidera com 27%, seguido por Boulos com 25% e Marçal, 22,5% - (crédito: Governo de São Paulo/Divulgação, Marcelo Ferreira/CB/D.A Press e Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

A sétima sondagem eleitoral realizada pelo instituto Paraná Pesquisas mostra uma reação do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa para prefeito de São Paulo. Marçal cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa estimulada (quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor) anterior, realizada em setembro, mas segue em terceiro com 22,5% das intenções de voto. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), permanece na dianteira, com 27%, um ponto percentual a menos que antes. Já o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) oscilou um décimo para cima e permanece em segundo com 25%.

A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-004763/2024. Foram entrevistados 1,5 mil eleitores, acima de 16 anos, entre sexta-feira (27/9) e ontem (30/9). A margem de erro é 2,6 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir, segundo o instituto.

O levantamento do Paraná Pesquisa mostra também um crescimento de Tabata Amaral (PSB) em relação à pesquisa anterior. Ela cresceu de 7,3% para 8,9%, consolidando-se na quarta colocação. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) perdeu 1,1 ponto percentual. Caiu de 7,1% para 6%. Os demais candidatos não conseguiram mais de 2% das intenções de voto.

Situação eleitoral para prefeito de São Paulo, segundo Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes (MDB) — 27% (eram 28%)

(MDB) — 27% (eram 28%) Guilherme Boulos (PSol) — 25% (eram 24,9%)

(PSol) — 25% (eram 24,9%) Pablo Marçal (PRTB): 22,5% (eram 20,5%)

(PRTB): 22,5% (eram 20,5%) Tabata Amaral (PSB): 8,9% (eram 7,3%)

(PSB): 8,9% (eram 7,3%) José Luiz Datena (PSDB): 6% (eram 7,1%)

(PSDB): 6% (eram 7,1%) Marina Helena (Novo): 1,7% (eram 2,1%)

(Novo): 1,7% (eram 2,1%) Altino Prazeres (PSTU): 0,2% (era 0,2%)

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0,2% (era 0,4%)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0,2% (era 0,3%)

João Pimenta (PCO): 0,1% (era 0,3%)

Indecisos: 3,5% (eram 3,9%)

Branco/nulo/não vai votar: 4,6% (eram 4,9%)