Mais de 20 milhões de eleitores precisam atualizar o e-Titulo até sábado

No próximo domingo (6/10) Eleitores de todo país poderão utilizar o aplicativo e-Titulo para comprovar titularidade e verificar local de votação. Mais de 46 milhões de brasileiros têm contas no e-Título, mas metade dos eleitores precisam fazer uma atualização no aplicativo.

A Justiça Eleitoral recomenda que essa atualização seja realizada aplicativo ao longo da semana. O prazo para baixar ou atualizar o aplicativo é até sábado. A Justiça Eleitoral recomenda que a atualização seja feita o quanto antes para evitar filas no aplicativo.

A atualização é feita através da loja de aplicativos do celular, buscando o aplicativo e clicando em 'atualiza'. Depois, basta inserir os dados pessoais e fazer a conferência biométrica direto no celular.

"Para votar nas Eleições Municipais de 2024, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título. Entretanto, para que você possa se identificar somente pelo aplicativo, o seu perfil no app precisa estar com a foto cadastrada, o que só ocorre se você tiver feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral", esclarece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O e-Título só poderá ser utilizado como documento que comprove a titularidade caso a biometria e a foto do eleitor estejam previamente cadastrados. Caso esse cadastro não tenha sido realizado o eleitor precisa levar um documento oficial com foto.