Tabata diz que Marçal não consegue disfarçar o ódio que tem por mulheres

Por Giovanna de Souza - Em mais um capítulo de respostas às falas provocativas do ex-coach, influenciador e candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), a deputada federal e também postulante ao cargo na capital paulista Tabata Amaral (PSB) se pronunciou em relação à afirmação de Marçal de que "mulher não vota em mulher porque é inteligente". Segundo ela, a declaração do adversário foi símbolo de desespero.

Em debate da Folha/UOL, na segunda-feira (1/10), o candidato criticou a deputada federal, afirmando que ela fica "esbravejando como uma tia da escola" e que, se mulher votasse em mulher, ela venceria no primeiro turno. "A mulher não vota em mulher, ela é inteligente, ela tem sabedoria, ela tem experiência", disse o influenciador.

Nas redes sociais, Tabata criticou o oponente, afirmando que ele não consegue disfarçar o ódio que tem por mulheres, mas que fez a afirmação por estar desesperado pela aprovação dela pelo eleitorado feminino — constatado como o grupo que mais o rejeita. Pesquisa do Datafolha do final de setembro apontou que o candidato é rejeitado por 53% das mulheres paulistanas, um aumento de 21% em três semanas.

"Pablo Marçal disse no debate hoje que mulher que vota em mulher é burra. É desespero. Ele sabe que não tem mais chance nessa eleição e sabe que é por causa das mulheres, por minha causa, que desenterrei esqueletos dele e por sua causa, eleitora, que rejeita ele. Mais da metade das mulheres de São Paulo diz que não vota no Pablo de jeito nenhum. Por isso que ele não consegue disfarçar o ódio que tem por nós", afirmou Tabata.

Segundo ela, é por causa desse ódio que ele a ataca, como na acusação de que ela é a culpada pelo suicídio do pai e de que ela teria iniciado o relacionamento com o atual prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), a partir de uma traição. Ao fim do debate desta segunda-feira, ele a chamou de "talarica" e disse que ela precisa respeitar mais as mulheres.

"Pensa comigo, por que inventar isso justo hoje na saída do debate? Porque ele sabia que a única notícia sobre ele seria essa declaração cretina de que mulher inteligente não vota mulher. Aí ele falou uma mentira maior para desviar o foco", disse Tabata.

Ela ainda criticou a repercussão da fala na imprensa, que, de acordo com ela, "assim como ele [Marçal], está disposta a qualquer coisa por clique na internet". "Do Marçal eu espero só o pior, mas da Folha eu esperava mais responsabilidade, principalmente porque isso é fácil de desmentir".

Segundo Tabata, seu namorado João se relacionou com outras pessoas entre o fim do último relacionamento e o início do namoro com ela, o que justifica que o relacionamento dos dois não começou a partir de uma traição de João com a ex-noiva. "Até a montagem de cunho sexual fizeram contra mim nessa eleição. Enfim, mais um dia sendo mulher no Brasil", lamentou a candidata do PSB.

"A gente segue em frente, como sempre, de cabeça erguida. O voto da mulher é em quem ela quiser, mas quem te despreza não serve para liderar a sua cidade", finalizou Tabata.