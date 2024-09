Anielle Franco: "A gente segue apesar de tudo, a gente sempre vai seguir"

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se pronunciou nesta terça-feira (17/9) pela primeira vez em um evento público, após a demissão de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos. Sem citar o caso, ela afirmou que, “apesar de tudo, a gente sempre vai seguir”.

Almeida foi demitido do cargo depois de a organização Me Too Brasil receber uma série de denúncias de violência sexual contra ele. Entre as denunciantes, estava Anielle. O ex-ministro, no entanto, nega as acusações.

"A gente segue apesar de tudo, a gente sempre vai seguir", disse Anielle durante o evento Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“De cada violência que diariamente tenta nos afetar e nos impedir, eu quero olhar aqui para esse auditório e lembrar que muitas das vezes, mesmo nas dificuldades, nós não estamos sozinhas e acho que nunca estaremos sozinhas. Se a gente passa o microfone para cada uma de vocês, certamente a gente teria muitas histórias em comum”, declarou a ministra.