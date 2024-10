Pacheco lamenta morte de Cid Moreira: "Deixa importante legado para o jornalismo"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte do jornalista Cid Moreira, aos 97 anos, na manhã desta -feira (3/10), "em nome do Congresso Nacional".



O parlamentar afirmou em nota que Cid foi "um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação no Brasil" e "deixa um importante legado para o jornalismo".

Segundo Pacheco, o ex-apresentador do Jornal Nacional marcou a vida dos brasileiros. "Ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros, com sua credibilidade e profissionalismo, por meio de sua voz marcante e inconfundível. Solidarizo-me com os familiares, amigos e com os milhares de admiradores de Cid Moreira", disse.

Cid fez carreira na televisão brasileira desde os anos 1940. Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.