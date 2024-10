Carro roubado da equipe de Lula é encontrado em São Paulo 

"O homem prestou depoimento e contou que devido a obras em andamento, o local não possui câmera de segurança. Além do veículo, foram recuperados diversos itens, como relógios, celular, tablet, notebook, cartões bancários, um crachá, CNH e outros objetos."

"Na manhã de sábado (5), a equipe da unidade foi informada sobre a localização do carro roubado, encontrado na noite anterior por um vigilante em um estacionamento de supermercado na Avenida João Firmino, bairro Assunção", informa a nota da Polícia Civil de São Paulo.

Em nota, a PCSP informa que caso segue em investigação pelo 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e que os suspeitos ainda estão sendo procurados. Além disso, esclarece que o carro foi encontrado no estacionamento de um supermercado após uma denúncia.

A equipe teve carro alugado roubado enquanto fazia trabalho de reconhecimento no local em que Lula vota nas eleições municipais neste domingo (6/10), a Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo. Em nota à imprensa, o GSI informou que a motorista da locadora se encontrava sozinha no momento do incidente e que nenhum armamento foi levado.