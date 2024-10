Últimas horas para baixar ou atualizar e-Título

Termina, neste sábado (5/10), prazo para baixar ou atualizar a versão digital para smartphones do Título de Eleitor. Aplicativo e-Titulo pode servir como documento de identificação na hora do voto, para eleições municipais que ocorrem neste domingo (6/10), e pode ser baixado nas plataformas iOS ou Android.

O e-Título permite obtenção da via digital do título eleitoral. Ele está disponível em lojas de aplicativos e pode ser baixado por pessoas com título regular ou suspenso.

É importante verificar, na loja de aplicativos, se o e-Título está atualizado. Se não estiver, no botão em que normalmente figura a palavra “baixar” irá constar “atualizar”. Assim, basta clicar, acessar o aplicativo com dados pessoais e realizar conferência biométrica.

Outros serviços, como apresentação de justificativa eleitoral, consulta ao local de vocação e impressão do documento em formato PDF, também podem ser acessados por meio do aplicativo.

“Para votar nas Eleições Municipais de 2024, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título”, esclarece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Entretanto, para que você possa se identificar somente pelo aplicativo, o seu perfil no app precisa estar com a foto cadastrada, o que só ocorre se você tiver feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.”