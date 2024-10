Datafolha em BH: Engler assume liderança, apesar de empate triplo na margem de erro

Engler aparece com 26% dos votos válidos, empatado com Fuad Noman, 23%, e Mauro Tramonte, 21%, pela margem de erro. - (crédito: Jair Amaral e Gladyston Rogrigues/EM/D.A Press)

O Datafolha publicou neste sábado (5/10) a última pesquisa do instituto antes do primeiro turno das eleições municipais do dia 6 de outubro. Em Belo Horizonte, o cenário de empate triplo entre os três candidatos que apareceram à frente nos últimos levantamentos se manteve.

Na pesquisa estimulada, Bruno Engler (PL) aparece com 24% (3 pontos à frente em relação ao levantamento anterior, de 21%) e assume pela primeira vez a liderança, segundo o Datafolha, desde o início da corrida eleitoral.

Pela margem de erro, de 2 pontos, o candidato do PL está empatado com o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), que obteve 23% (antes eram 21%), e com Mauro Tramonte (Republicanos), que se manteve em 21% desde o levantamento anterior.

Completam a pesquisa, Duda Salabert (PDT) (9%, eram 9%), Gabriel (MDB) (8%, eram 7%), Rogerio Correia (5%, eram 6%), Carlos Viana (Podemos) (2%, eram 3%), Wanderson Rocha (PSTU) (0%, eram 0%), Indira Xavier (UP) (0%, eram 0%) e Lourdes Francisco (PCO) (0%).

Votos brancos ou nulos somaram 5%, enquanto que indecisos recuaram um ponto percentual em relação à última pesquisa (de 5% para 4%).

Votos válidos

Pelos votos válidos, Engler tem 26%, Noman tem 25%, Tramonte, 23%, Duda Salabert, 10%, Gabriel, 8%, Rogerio Correia, 5%, Carlos Viana, 2%, Wanderson Rocha (PSTU) , 0%, Indira Xavier, 0%, e Lourdes Francisco, 0%.

O instituto realizou 1.674 entrevistas presenciais durante os dias 4 e 5 de outubro. O levantamento foi registrado pela Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-05500/2024, e foram contratadas pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo.