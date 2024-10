Notícia e análise em tempo real em cobertura do CB e da TV Brasília

Profissionais do Correio e da TV Brasília no estúdio: jornalismo em tempo real e projeções para o cenário eleitoral de 2026 - (crédito: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

Em um trabalho que envolveu dezenas de profissionais, o Correio Braziliense e a TV Brasília promoveram uma extensa cobertura das eleições municipais deste ano. Foram mais de 18 horas de trabalho ininterrupto, com transmissão no site do jornal e na tela da TV Brasília.

Ainda pela madrugada, as equipes de jornalismo foram às ruas de diversas cidades do Entorno observar de perto toda a movimentação neste dia importante para a democracia.

Os repórteres constataram problemas, como o uso intenso de santinhos pelas cidades, e episódios tocantes durante o domingo.

Um exemplo ocorreu em Planaltina. Na Escola Municipal Marlene Mariano Cardoso, localizada no bairro Jardim das Palmeiras, a aposentada Francisca de Lima, fez valer o seu direito de votar. Aos 94 anos, ela decidiu contribuir com a democracia.

"Desde que as mulheres conquistaram o direito de votar, eu voto. Vou fazer isso enquanto estiver viva", relatou a idosa, que chegou ao colégio eleitoral às 6h30.

Além do registro das eleições, a cobertura dos Diários Associados teve uma ampla análise do pleito municipal. A partir das 17h, o site do Correio e a TV Brasília transmitiram, ao vivo, a atualização dos resultados e o impacto das urnas no cenário eleitoral.

Durante três horas, os jornalistas Luca Móbile, Ana Maria Campos, Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza atualizavam e debatiam os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de antecipar projeções para o cenário político futuro.

A análise da eleição contou com a participação de convidados. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), o secretário da Família e Juventude do DF, Rodrigo Delmasso (Republicanos), o ex-governador e secretário de Economia Verde do governo federal, Rodrigo Rollemberg. Os jornalistas ouviram, ainda, o ponto de vista de analistas políticos como Melillo Dinis e Rafael Favetti.

Também participaram da cobertura José Carlos Vieira, Mariana Niederauer, Adriana Bernardes, Patrício Macedo, João Ribeiro e o gerente de Tecnologia, Vinícius Paixão. A cobertura completa reforça o compromisso dos Diários Associados com a informação de qualidade, além da proximidade com os moradores do Distrito Federal e do Entorno.