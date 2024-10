Mansão de Márcio Garcia está à venda e é considerada a mais cara do Brasil

O valor da mansão de Garcia ultrapassa a considerada propriedade mais cara do Brasil — uma casa de 2,5 mil metros quadrados, localizada no Jardim Pernambuco, na parte nobre do Leblon - (crédito: Reprodução/Instagram @oficialmarciogarcia)

O apresentador Márcio Garcia colocou à venda a mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O valor é de US$ 50 milhões, que equivale cerca de R$ 276 milhões.

Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, está responsável pela venda e considera a mansão "a melhor casa do Rio de Janeiro".

O valor da mansão de Garcia ultrapassa a considerada propriedade mais cara do Brasil — uma casa de 2,5 mil metros quadrados, localizada no Jardim Pernambuco, na parte nobre do Leblon.

De acordo com Cristiano, a mansão de Márcio Garcia tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2 mil metros de área intima, segurança total e mais.

*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza

