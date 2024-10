CNU: confira quais são as 11 questões anuladas

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público (MGI) divulgou nesta terça-feira (8/10) as questões anuladas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Os gabaritos finais das provas objetivas, após os recursos, foram disponibilizados na seção “Caderno de provas e Gabaritos” do site do certame.

Após a avaliação dos recursos, a Fundação Cesgranrio, responsável pela realização do concurso, determinou que 11 questões fossem anuladas. Segundo o MGI, "os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme tipo de prova, e o edital do concurso".

No período da manhã, nos blocos (1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8), nenhuma questão foi anulada nem houve modificação nos gabaritos. No entanto, no turno da tarde, a anulação ocorreu nos blocos 1, 3 e 7. Nos demais blocos (1,2,3,5, 6, 7 e 8) não houve alteração de gabarito. Seguem abaixo as questões anuladas nos respectivos blocos:



Bloco 1 – Tarde - Infraestrutura, Exatas e Engenharia

Questão 26 – Anulada



Questão 41 – Anulada



Bloco 2 – Tarde - Tecnologia, Dados e Informação

Não houve questão anulada



Bloco 3 – Tarde - Ambiental, Agrário e Biológicas

Questão 11 – Anulada



Questão 13 – Anulada



Questão 46 – Anulada



Bloco 5 – Tarde - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Não houve questão anulada



Bloco 6 – Tarde - Setores Econômicos e Regulação

Não houve questão anulada



Bloco 7 – Tarde - Gestão Governamental e Administração Pública

Gabarito 1

Questão 2 – Anulada



Questão 23 – Anulada



Gabarito 2

Questão 1 – Anulada



Questão 25 – Anulada

Gabarito 3

Questão 1 – Anulada



Questão 24 – Anulada



Bloco 8 – Tarde - Nível Intermediário

Não houve questão anulada



Resultados

A publicação ocorre na mesma data em que foram disponibilizadas as notas finais das provas objetivas, bem como as notas preliminares das provas discursivas e da redação. Os resultados do bloco 4, referente a trabalho e saúde do servidor, não foram divulgados, uma vez que foram suspensos pela Justiça devido a uma denúncia de vazamento do conteúdo da prova.

A pasta também disponibilizou um extrato do resultado, com as notas de cada uma das provas. Segundo o MGI, o documento "permitirá a cada candidato entender a composição de sua nota". O prazo recursal contra as notas preliminares das provas discursivas e da redação estará aberto entre os dias 8 e 9 de outubro.

Prova de títulos

A pasta ainda convocou candidatos habilitados para a prova de títulos. De acordo com os editais, o envio da documentação referente à titulação acadêmica e experiência profissional, referente à etapa de avaliação de títulos, deverá ser feito na quarta e quinta-feira (9 e 10 de outubro).