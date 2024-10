CPI das Apostas aprova convocação de Deolane e tio de Paquetá

O colegiado ouve dois depoimentos nesta terça, o da presidente do clube de futebol Santa Maria, do Distrito Federal, e o do empresário de atletas William Rogatto - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado aprovou, nesta terça-feira (8/10), a convocação da influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi alvo de operação sobre lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Também foi convocado para prestar depoimento Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, do West Ham.

Leia também: CPI do Senado ouvirá hoje suspeitos de manipulação no Candangão 2024

O atleta é investigado na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas. Luiz Henrique, jogador do Botafogo, também foi citado na mesma investigação, mas não responde a qualquer processo na Inglaterra ou na Espanha. À época dos jogos investigados, Luiz Henrique defendia o Real Bétis, da Espanha.



O depoimento de Deolane foi requerido há um mês pelo senador Eduardo Girão (Novo-Ceará), vice-presidente da CPI. Os esclarecimentos da influenciadora são considerados importantes, de acordo com o parlamentar, por seu envolvimento em pelo menos dois inquéritos que investigam casas de apostas.



Leia também: Casas de bets ligadas a Deolane e Gusttavo Lima estão proibidas

O colegiado ouve dois depoimentos nesta terça, o da presidente do clube de futebol Santa Maria, do Distrito Federal, e o do empresário de atletas William Rogatto, apontando como chefe de um esquema de manipulação de apostas durante o campeonato de futebol do DF deste ano, o Candangão.