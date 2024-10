Comissão da Câmara vai ouvir deputados dos EUA sobre censura do X

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9/10), requerimento para ouvir parlamentares americanos sobre a censura no X (antigo Twitter).

A informação foi compartilhada pelo deputado Eduardo Bolsonaro em seu perfil do X, assim que a rede social voltou a funcionar no Brasil. "Hoje o X retornou ao Brasil e hoje aproveitamos para aprovar, na Comissão de Relações Exteriores: ouvir parlamentares americanos no Congresso brasileiro sobre a censura em X", escreveu. A audiência pública ainda não tem data marcada.

"É de muita valia que deputados e senadores americanos possam ter a oportunidade de falar com o parlamento brasileiro sobre essas iniciativas ao exterior, que eu já adianto: por lá, o Alexandre de Moraes já está bem famoso, de maneira negativa. É lamentável", disse ele.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também apoiou ouvir o deputado Filipe Martins sobre "quem falsificou as suas entradas/saídas no sistema de imigração dos Estados Unidos". O requerimento também foi aprovado pela Comissão. Filipe é ex-assessor especial de Bolsonaro.

Today X returned to Brazil and today we took the opportunity to approve, in the Foreign Relations Committee:



-to hear American parliamentarians in the Brazilian Congress about the censorship on X (video 1) @elonmusk



-to hear Filipe Martins about who falsified his entries/exits… pic.twitter.com/pPdYc5qXLP October 9, 2024

Outros apoiadores de Bolsonaro também falaram sobre a desativação do X no Brasil. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ironizou a volta da plataforma. Em uma publicação na rede social, Nikolas considerou uma "coincidência" o X retornar após o primeiro turno das eleições municipais.

"X voltou logo após as eleições do primeiro turno? Que coincidência, Xandinho", compartilhou o deputado, se referindo ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi o responsável por bloquear a rede social no país em agosto.

O vereador eleito em São Paulo, Lucas Pavanato, também fez uma publicação parecida com a de Nikolas. "X voltou depois do primeiro turno, deve ser coincidência mesmo", escreveu. Lucas foi o vereador mais votado nas eleições municipais deste ano.