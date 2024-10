PL Mulher se manifesta após denúncia de agressão de deputado contra a ex

Após as denúncias da influenciadora Cíntia Chagas contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL), por violência doméstica, o PL Mulher se manifestou nas redes sociais afirmando que repudiam "qualquer forma de violência doméstica".

O relato das denúncias de Cíntia contra Lucas Bove foi divulgado nesta semana, mas o processo já corria em segredo de Justiça desde setembro, quando a influenciadora prestou depoimentos sobre episódios de agressão ao longo do relacionamento, que durou mais de dois anos.

Em nota publicada nas redes sociais, o PL Mulher afirmou que repudia "qualquer forma de violência contra as mulheres, em especial de violência doméstica, e a comprovação de tais práticas sempre resultará na solicitação de adoção de medidas severas do Partido contra eventuais agressores".

Além disso, afirmaram que se solidarizam "e sempre nos solidarizaremos — com todas as mulheres vítimas desse crime cruel. O PL Mulher está acompanhando o desenrolar dos fatos ora investigados e adotará as medidas cabíveis segundo os resultados obtidos na investigação e em nossas diligências", conclui o texto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou inquérito policial e pediu medida protetiva para a mulher, após queixa da vítima. O caso foi registrado como violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição e as investigações seguem sob sigilo judicial.

Lucas Bove fala sobre o caso

Nas redes sociais, o deputado federal se manifestou sobre o caso e afirmou que está proibido de se manifestar, por causa de uma decisão judicial.

"Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida. E, enfim, só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com o meu trabalho, por pior que eu esteja me sentindo", disse na ocasião.