Deputado do DF propõe conceder título de cidadão honorário do Brasil a Bruno Mars

O deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF) apresentou um projeto de resolução propondo conceder o título de Cidadão Honorário do Brasil ao cantor norte-americano Bruno Mars. Segundo o parlamentar, a admiração que o artista desperta nos brasileiros é inegável. "No entanto, o cantor vai além da música e demonstra um profundo senso de empatia e solidariedade", frisa Reginaldo.

O deputado do DF destaca que, caso seja concedido a Bruno Mars o título de cidadão honorário, a Câmara dos Deputados reconheceria não apenas a excelência artística dele, mas também a capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. "Sua música transcende fronteiras e nos conecta com o mundo, fortalecendo a identidade nacional", diz o parlamentar.

Bruno Mars está no Brasil realizando uma série de shows. Bruninho, como é conhecido pelos fãs brasileiros, se apresentará em Brasília neste sábado e domingo (26 e 27/10). Os espetáculos ocorrerão na Arena BRB Mané Garrincha. Os portões serão abertos às 16h e os shows começarão às 20h30.

Bruno Mars iniciou as apresentações no Brasil em São Paulo, em 4 de outubro, no Estádio MorumBis. Ao todo foram seis shows na capital paulista, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13. Depois, o artista seguiu para o Rio de Janeiro, onde fará apresentações nos dias 16, 19 e 20 no Estádio Nilton Santos.

Depois de Brasília, Mars se apresenta em Curitiba. Os shows estão programados para 31 de outubro e 1° de novembro, no Estádio Couto Pereira. E, por fim, o cantor encerra a turnê em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, em 5 de novembro.

Veja o que diz o projeto de Reginaldo na íntegra:

A última passagem de Bruno Mars pelo Brasil foi marcada por momentos inesquecíveis que revelam o profundo carinho que o artista nutre por nossa cultura. Seus shows, verdadeiras celebrações da música, contagiaram plateias de todas as idades.

A energia contagiante de Bruno Mars, aliada à paixão do público brasileiro, resultou em espetáculos memoráveis que ficarão para sempre na memória de todos os presentes. Em suas apresentações, o cantor não poupou esforços para demonstrar seu amor pelo Brasil, incorporando elementos

da nossa cultura em suas performances e interagindo com os fãs de forma calorosa e autêntica.

As redes sociais foram inundadas por vídeos e fotos que registram a emoção dos brasileiros ao ver seu ídolo tão próximo. É inegável o impacto positivo que Bruno Mars teve em nosso país, e a concessão da cidadania honorária é uma forma de agradecer por sua contribuição e fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos.

A admiração que Bruno Mars desperta nos brasileiros é inegável. No entanto, o cantor vai além da música e demonstra um profundo senso de empatia e solidariedade. Durante sua última visita ao nosso país, realizou um show beneficente para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, um gesto que comoveu a todos e mostrou a força de sua influência para o bem comum.

Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. Sua música transcende fronteiras e nos conecta com o mundo, fortalecendo a identidade nacional.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Resolução.