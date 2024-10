Lula aparece com pontos durante cerimônia no Palácio do Planalto

Antes de ir ao Planalto nesta sexta, o presidente fez novos exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília. Segundo o boletim médico emitido pelo hospital, o novo exame de imagem da cabeça do presidente apresentou resultados estáveis - (crédito: EVARISTO SA / AFP)

Durante a primeira aparição no Palácio do Planalto após uma queda no último fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu com pontos na cabeça nesta sexta-feira (25/10). Lula esteve na cerimônia de assinatura do acordo de repactuação da tragédia de Mariana.

Na ocasião, ele falou de “irresponsabilidade” das empresas mineradoras que cuidavam da Barragem do Fundão — Vale, Samarco e BHP — e cobrou explicações sobre a Fundação Renova, criada pelas empresas como fundo social para ações de reparação.

Antes de ir ao Planalto nesta sexta, o presidente fez novos exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília. Segundo o boletim médico emitido pelo hospital, o novo exame de imagem da cabeça do presidente apresentou resultados estáveis, e ele está liberado para retomar suas atividades em Brasília. Ainda de acordo com a nota, ele permanece sob "os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio".

No entanto, Lula não irá a São Paulo votar no próximo domingo (27/10) e retorna ao trabalho no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (25/10). A informação foi confirmada aos jornalistas pela assessoria de imprensa no Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (24/10).

Ele também cancelou a viagem que faria à Colômbia na próxima semana. A medida atende a recomendações médicas, que não indicam viagens de grande duração devido a um edema na cabeça. Na Colômbia, ele participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade.