Leitão (PT) vence candidato bolsonarista e é eleito prefeito de Fortaleza

Em uma disputa acirrada que repetiu a polarização de 2022 entre PT e PL, Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza (CE). Com 100% das urnas apuradas, o petista atingiu 50,38% dos votos, contra 49,62% do deputado federal André Fernandes (PL).

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, André Fernandes (PL) alcançou 40,20% dos votos e Evandro Leitão (PT) teve 34,33%. No entanto, o candidato petista conseguiu uma virada no segundo turno e garantiu a única prefeitura de uma capital para o PT.



Um terceiro partido também teve destaque no segundo turno em Fortaleza: o PDT.

O atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), ficou em terceiro no primeiro turno, com 11,75% dos votos. Mesmo sendo de um campo político mais próximo do PT, o partido — que tem o Ceará como principal campo político — adotou neutralidade no segundo turno, com alguns nomes importantes da sigla até mesmo apoiando o candidato bolsonarista.

O ex-governador Ciro Gomes, um dos principais nomes do PDT, disse que o pior a acontecer em Fortaleza seria "a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará". "Não sou nem serei puxadinho do PT nem hoje nem nunca", declarou. Na última semana, na reta final da eleição, Ciro chegou a criticar Evandro Leitão e chamá-lo de ridículo em um comentário no Instagram.

Já o ex-prefeito de Fortaleza entre 2013 e 2020, Roberto Cláudio (PDT), foi mais direto e declarou apoio a André Fernandes. “Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza e que, atualmente, está destruindo o nosso estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho”.

Quem é Evandro Leitão?

Deputado estadual pelo estado do Ceará desde de 2022, Evandro Leitão, 57 anos, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para os anos de 2023 e 2024. Ele também é servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz).

Também filiada ao PT, Gabriella Aguiar foi a vice de Leitão. Aguiar é deputada estadual e médica geriatra. A dupla faz parte da coligação Juntos, Fortaleza Pode Muito Mais, com os partidos Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), PP, PSB, PSD, Republicanos, MDB. Ao site do TSE, Evandro Leitão declarou R$ 1.662.352,84 em totais de bens.

Evandro afirmou que se candidatou a prefeito de Fortaleza para realizar transformações que a cidade precisa e promover políticas que realmente façam a diferença na vida das pessoas, além de criar mais igualdade de oportunidades e fazer uma "Fortaleza de todos".