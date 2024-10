Em Goiânia, Caiado e Bolsonaro acompanham seus candidatos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), acompanharam seus apadrinhados políticos durante a votação em Goiânia neste domingo (27/10). Candidatos à prefeitura, Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil) votaram logo cedo.

Antes de ir à urna, Mabel respondeu perguntas de jornalistas e afirmou que “Goiânia precisa de gestão, com experiência, que ajude o nosso povo”. O candidato do União Brasil votou por volta das 9h25 em colégio do Setor Bueno na cidade. Com ele estavam Caiado e o vice-governador, Daniel Vilela (MDB).

Já o candidato do PL Fred Rodrigues votou antes, cerca de 8h15, na Escola Casa das Letras na capital. "A gente está muito tranquilo porque aquele mesmo movimento que a gente viu ali na primeira etapa da eleição, a gente viu agora. Uma aceitação grande nas ruas, uma carreata muito grande", apontou aos jornalistas.

Além de Bolsonaro, ele estava acompanhado de familiares, do seu candidato a vice-prefeito, Leonardo Rizzo (Novo), do candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL), e do deputado federal Gustavo Gayer (PL), alvo da PF por desvio de cota parlamentar e falsificação de documentos.

Combate à abstenção

Para evitar que o número de abstenções de votos fosse grande neste segundo turno em Goiás, o governador Ronaldo Caiado publicou um decreto, em 8 de outubro, que transferiu o feriado do dia do servidor público de 28 de outubro para 1º de novembro.