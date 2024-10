Emília Corrêa (PL) é eleita prefeita de Aracaju

Emília Corrêa foi eleita prefeita de Aracaju. Com 100% das urnas apuradas, ela conquistou 57,46% dos votos e venceu Luiz Roberto (PDT), que obteve 42,54%. O segundo turno das eleições municipais ocorreram neste domingo (27/10), em 51 municípios brasileiros.

Emilia será a primeira prefeita da história de Aracaju. Natural de Lagarto (SE), Correa é advogada e tem 62 anos. Candidata pelo Partido Liberal (PL), faz parte da coligação Por Uma Nova Aracaju, que une os partidos AGIR/ PSDB/ Cidadania e PL. O vice é Ricardo Marques, do Cidadania.

A carreira na política começou em 2012, quando disputou o cargo de vereador. À época, foi a primeira suplente na Câmara Municipal de Aracaju, com 3.952 votos. Em 2016 foi eleita vereadora com 3.652 votos. Dois anos depois concorreu deputada federal ao cargo de nas eleições gerais. Nas eleições de 2018, ela foi a segunda vereadora mais votada de Aracaju, com 5.025 votos. Em 2020, concorreu o cargo de vice-governadora de Sergipe

.