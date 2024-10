Ex-ministro de Bolsonaro perde em capital do Nordeste para o atual prefeito

O bolsonarismo sofreu uma derrota no segundo turno das eleições municipais de João Pessoa (PB). Cícero Lucena (PP), que já era prefeito e disputava a reeleição, derrotou Marcelo Queiroga (PL), que ocupou o posto de ministro da Saúde durante a pandemia de covid-19.

Com 89,85% das urnas apuradas, Lucena tinha 231.738 votos, o que corresponde a 64,02% do total. Já Queiroga tinha 130.226 votos, que somam um percentual de 35,98%.

O vice na coligação de Lucena, denominada "João Pessoa no Caminho Certo", é Léo Bezerra (PSB). A eleição confirma o resultado do primeiro turno, no qual o atual prefeito obteve 49,16% dos votos válidos e quase levou o pleito. Por sua vez, na ocasião, o candidato bolsonarista ficou com 21,77% do total.