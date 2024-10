Em embate da direita, candidato de Caiado vence o de Bolsonaro em Goiânia

Por Eduarda Esposito, Maria Beatriz Giusti*, Pedro José* — Apadrinhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o candidato Sandro Mabel, do mesmo partido, venceu o segundo turno para a Prefeitura de Goiânia. Ele derrotou Fred Rodrigues (PL), que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), com 55,53% dos votos contra 44,47%.



O eleito afirmou que começará logo a transição entre a futura gestão e a atual, de Rogério Cruz (Solidariedade). “A transição começa hoje. Vamos procurar criar uma equipe de transição e dialogar com o prefeito atual, que tenho certeza de que estará à disposição para facilitar esse processo”, disse Mabel após o resultado.

O ex-chefe do Executivo acompanhou Fred Rodrigues durante a votação na cidade. O PL acreditava na influência de Bolsonaro para garantir a vitória do aliado na cidade. Mais cedo, o ex-presidente disse estar disposto a conversar com Caiado, mas também criticou o ex-aliado. “Caiadismo eu não conheço. Bolsonarismo é nacional, caiadismo é local”, disse o ex-presidente. “Podemos conversar, depois das 17h”, ironizou, em referência ao horário do fim da votação.

A vitória é vista como uma ampliação da força política do governador no estado. A disputa entre os candidatos rachou a direita no estado. Caiado e Bolsonaro, até então aliados, divergiram na campanha. Os apoiadores de Mabel e Rodrigues trocaram farpas durante a disputa em defesa de seus candidatos

Caiado e Bolsonaro também divergiram em outros grandes colégios eleitorais goianos. Em Aparecida de Goiânia, o governador apoiou Leandro Vilela (MDB), que foi eleito com 63,60%. O candidato do PL, Professor Alcides (PL), ficou em segundo lugar com 36,40%. Em Anápolis, o partido de Bolsonaro garantiu vitória com Márcio Corrêa (PL), que teve 58,56% dos votos.

Sandro da Mabel Antônio Scodro tem 65 anos e nasceu em Ribeirão Preto (SP). Ele é o prefeito eleito mais rico do país, com um patrimônio declarado de R$ 313,4 milhões. Ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) declarou ter ensino superior completo em administração de empresas.

O novo prefeito é ex-sócio da empresa Mabel. A indústria de bolachas foi vendida à Pepsico, em 2011, por cerca de R$ 700 milhões. Atualmente, possui 50% da Gama Sucos e Alimentos (GSA). Fundada em 1984, a empresa tem sede em Aparecida de Goiânia e produz alimentos, como sucos em pó, salgadinhos e macarrão.

Desde 2019, Sandro Mabel dirige a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). Em 2020, ele também assumiu a presidência do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Porto Alegre

Palco da maior enchente do século no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre reelegeu o emedebista Sebastião Melo. O político venceu com 61,53% das urnas, contra 38,47% da candidata de oposição, Maria do Rosário (PT). Ela contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas só obteve 38,47% dos votos na cidade.

“Não tem terceiro turno. Nós vamos unir a cidade. Tentaram crucificar o Melo das enchentes, e o povo respondeu com mais de 61% e julgou o Melo das enchentes, mas julgou o Melo dos quatro anos de governo”, ressaltou Sebastião Melo em pronunciamento oficial após a vitória.

* Estagiários sob a supervisão de Luana Patriolino

