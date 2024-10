PP segue Lira e indica Hugo Motta na sucessão da presidência da Câmara

Na sequência de anúncios entre partidos e políticos sobre as escolhas para a sucessão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o Progressistas deu o aval na indicação de Hugo Motta (União Brasil-PB). Depois do anúncio na residência oficial nesta terça-feira (29/10) Lira seguiu para a Congresso, onde participou da reunião da bancada do PP para consolidarem a aliança em apoio a Hugo Motta, na busca pela melhor alternativa na sucessão do cargo de comando da Casa.

Depois de mais de uma hora de reunião, o PP abriu as portas da Sala de Reuniões da Câmara e, na presença do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PI), formalizou, em decisão unânime, apoio a Hugo Motta como a indicação de voto partidária para as eleições de fevereiro de 2025 que vão eleger o sucessor de Lira para os próximos dois anos.

Os Republicanos também já oficializaram, seguindo a escolha de Lira. Os candidatos que disputam o cargo com Hugo Motta são os deputados federais Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Ao fim da tarde, os dois foram ao gabinete do PT na Câmara para se reunir com os parlamentares petistas. Até a publicação dessa matéria, o partido ainda estava em reunião.

O Hugo Motta se tornou o preferido da Casa após o presidente de seu partido, Marcos Pereira, abrir mão da sua candidatura. Antes disso, Lira sinalizava sua preferência em Elmar, ainda que não anunciada oficialmente. Depois de ceder lugar à Motta, que cumpre seu quarto mandato como deputado federal, Marcos causou uma reviravolta nas negociações para a escolha de um candidato. Aos 35 anos, se eleito, Motta será o mais jovem presidente da Câmara eleito na história.