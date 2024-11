PF intima Ramagem para depor nesta terça sobre tentativa de golpe

Bolsonaro em apoio à candidatura de Ramagem à Prefeitura do Rio em evento em julho. Ambos são alvos na investigação do esquema da Abin Paralela - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

A Polícia Federal intimou o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem para prestar depoimento sobre eventual participação dele em atos antidemocráticos. A oitiva faz parte das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado.

Além dele, na quarta-feira (6/11), a corporação deve tomar o depoimento de um general e de coronéis do Exército que ainda não foram ouvidos no curso das investigações. A PF encontrou ligações sobre a articulação de um golpe e os atentados de 8 de janeiro de 2023 — quando extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A tentativa de golpe de Estado, por meio do planejamento da tomada de poder, de acordo com as investigações, envolve aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as articulações, de acordo com as diligências, está o esquema de espionagem mantido na Abin durante a gestão de Ramagem, a chamada Abin Paralela. O ex-chefe da Abin é atualmente deputado federal pelo PL.

Bolsonaro também é investigado e as suspeitas é de que ele participou da elaboração de uma minuta golpista, que pretendia decretar estado de sítio e prender ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

