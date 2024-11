Fraga reprova PEC da Segurança e critica relação entre polícias no país

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF), presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, reprova a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança apresentada pelo governo federal na última quinta-feira (31/10).



“A proposta de emenda constitucional é ruim, muito ruim. Não traz nada de novo. E o mais interessante é que, num momento de tanta aflição em que o país vive com relação ao combate ao crime organizado, eles (governo federal), em vez de apresentar alguma coisa mais sólida, não tem nada de inovador”, criticou o político em entrevista ao CB.Poder desta terça-feira (5/11). O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.

Ainda segundo Fraga, a PEC copia modelos já existentes e “fala em constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp)”, o que, para ele, mostra que o governo federal desconhece as leis federais já em vigor.

O deputado acredita também que grande parte do problema de segurança pública no país seria resolvido se 60% do Susp fosse aplicado. “Eu entendo que hoje nós temos que combater o crime e não debater. O debate vem depois”, frisou.

"Torre de Babel"

Além disso, o presidente da chamada bancada da bala da Câmara define a relação atual entre as polícias como uma “torre de Babel”. Segundo ele, a Polícia Federal (PF) esconde informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil (PC), e a PC, por sua vez, esconde informações da Polícia Militar (PM).

O deputado do PL julga necessário que haja um compartilhamento de dados no Susp, para que todas as instituições tenham acesso às mesmas informações. Dessa forma, de acordo com o parlamentar, haveria uma melhor interação entre as polícias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro