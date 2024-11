PSB se une a campanha de Hugo Motta para a presidência da Câmara

Na sede do Partido Socialista Brasileiro (PSB), em Brasília, foi anunciado a concordância entre os 14 parlamentares da bancada da legenda na Câmara dos Deputados em apoiar a candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados de Hugo Motta (Republicanos-PB) nesta ça-feira (5/11). A reunião foi conduzida na presença de deputados federais como Tabata Amaral (SP), Gervásio Maia (PB), e inclusive do prefeito de Recife, ex-deputado federal por Pernambuco, João Campos, vice-presidente do partido, que fizeram seus pronunciamentos dizendo que estavam muito feliz pelo partido e pela bancada.

Tabata destacou como ponto positivo “a importância em se um jovem” a escolha da bancada. “A Câmara é diversa como é o Brasil, e quer ver o novo, não pela idade, mas por poder dar uma arejada na política”, afirmou. “Os votos nulos e brancos somados mostram que muita gente não se sente representando, porque vê uma politica que não corresponde aos anseios da população”, complementou. Ela se disse otimista, “porque você (Hugo Motta) tem sensibilidade para essas questões”.

Com o mesmo argumento que Tabata, Gervásio reforçou a história do republicano por entrado muito jovem na política, com 21 anos — idade mínima permitida para ser deputado. “Tenho certeza que assim como acertamos com Arthur Lira, também vamos acertar com a escolha de Hugo Motta. A única coisa que nós queremos é muito diálogo”, argumentou o parlamentar.

O prefeito de Recife, de 30 anos — 5 anos mais novo que Motta — também deu ênfase a essa questão: “Temos trajetórias parecidas de, por sermos muito jovens, nos confiado tanta responsabilidade”. João Campos foi à reunião representar o presidente do partido, Carlos Siqueira (PE), segundo ele. “Foi uma posição unânime do partido. Estamos com Hugo não só por gostar dele, mas porque ele representa o melhor caminho”, anunciou. E também elogiou o deputado: “Você chegou com muita capacidade de trabalho por palavra e compromisso. Conte com nosso partido e com a nossa bancada”.

Hugo Motta tem a preferência de mais da metade dos partidos com bancadas na Câmara. Legendas como o Avante, o Solidariedade, o Psol e o PSD não se pronunciaram. Motta disse que ainda está dialogando com alguns deles mas sem previsão de novos anúncios.