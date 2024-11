A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investigou a possibilidade de uma bomba ter sido deixada dentro de uma mala ao lado da Câmara dos Deputados na manhã desta sexta-feira (15/11). O esquadrão anti-bomba da PMDF foi chamado e os agentes verificaram que não havia nenhum explosivo na mala abandonada na região.

Veja o vídeo:

*Aguarde mais informações.

Saiba Mais Revista do Correio 6 filmes nacionais para entender a Proclamação da República

6 filmes nacionais para entender a Proclamação da República Esportes Pedro Raul completa dois meses sem jogar pelo Corinthians

Pedro Raul completa dois meses sem jogar pelo Corinthians Esportes Atacante ex-Barcelona vira empresário de sucesso após aposentadoria

Atacante ex-Barcelona vira empresário de sucesso após aposentadoria Flipar Volta por cima: Dennis Carvalho supera coma e faz sucesso com nova peça

Volta por cima: Dennis Carvalho supera coma e faz sucesso com nova peça Esportes Arias terá mais tempo para se recuperar da Data Fifa antes de Fluminense x Fortaleza

Arias terá mais tempo para se recuperar da Data Fifa antes de Fluminense x Fortaleza Esportes Casa de Joelinton, do Newcastle, é invadida pela segunda vez em menos de um ano

https://whatsapp.com/ channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular