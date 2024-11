Paulo Teixeira sobre repercussão de fala de Janja: "Brasil é cruel com as mulheres"

A primeira-dama disse "Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk" em evento do G20 Social, no sábado (16/11) - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Rio de Janeiro — O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, voltou a defender a primeira-dama Janja Lula da Silva, desta vez em coletiva de imprensa, realizada no na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18/11). Na ocasião, ele relembrou ataques sofridos por outras mulheres na política, como a deputada federal Luiza Erundina (PSol-SP) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“O problema já está superado. O próprio presidente Lula no momento seguinte já fez uma fala”, iniciou o ministro, enfático. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou indiretamente a fala, logo após a primeira-dama dizer “Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk” em evento do G20 Social, no sábado (16). Em discurso no Festival da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, naquela mesma noite, ele afirmou: “Não tem que xingar ninguém”.

Teixeira disse acreditar que estão dando “uma dimensão maior do que efetivamente existe” para o ocorrido e atribuiu isso ao fato de ser uma mulher opinando. “Eu já trabalhei com várias mulheres no governo, eu comecei trabalhando com a (deputada federal) Luiza Erundina, depois eu trabalhei com a (ex-prefeita de São Paulo) Marta Suplicy. Fui subprefeito da Erundina e secretário da Marta. Depois, fui líder quando a Dilma Rousseff era presidente. Eu acho que o Brasil é cruel com as mulheres. Veja o que aconteceu com elas quando exerceram os mandatos”, lamentou o ministro.

As três líderes políticas passaram por série de críticas severas durante seus mandatos e, no caso de Rousseff, culminou em um processo de impeachment, em 2016.

“Se fosse um homem que tivesse falado aquilo, não teria essa repercussão”, continuou o ministro do Desenvolvimento Agrário.



Para Teixeira, a questão está superada: “Tem que virar a página”. Ele acredita, aliás, que “de forma nenhuma isso vai criar um problema diplomático”. O bilionário criticado por Janja é próximo do presidente eleito Donald Trump, que assumirá o comando dos Estados Unidos nas próximas eleições. Lula já coleciona antipatia do republicano por ter demonstrado apoio público à opositora Kamala Harris, dos democratas, durante as eleições.

