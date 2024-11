Plano para assassinar Lula é extremamente grave, diz Gleisi Hoffmann

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), classificou como “extremamente graves” os planos de militares revelados pela Polícia Federal que tinham como objetivo assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).“Um caso extremamente grave! Foram reuniões conspiratórias, descrédito das urnas, desvio de dinheiro para organizar a ida de caravanas bolsonaristas para acampamentos em frente aos quartéis”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).