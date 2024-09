Lula assina acordo para incentivar exportação de micro e pequenas empresas

Solenidade nesta terça-feira no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta terça-feira (17/9), um convênio entre o Sebrae, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e entidades setoriais, em cerimônia no Palácio do Planalto. O objetivo é incentivar que as micro e pequenas empresas participem mais das exportações, especialmente, as das regiões Norte e Nordeste.

"As coisas estão mudando porque o dinheiro nesse país tem que girar. Não pode ficar parado na mão de pouca gente", iniciou o presidente. "A palavra mágica é transformar as pessoas em consumidores. Não tem indústria, se não tiver consumo. O milagre é criar condições para que todas as pessoas tenham um pouco", acrescentou.

O acordo envolve recursos de aproximadamente R$ 175 milhões, entre o Sebrae e Apex Brasil, e pode chegar a R$ 537 milhões com os investimentos de entidades setoriais. Cerca de 19 mil empresas serão beneficiadas nos próximos dois anos.

"Estamos entrando na era do trilhão. O Brasil alcançou U$ 100 milhões nas exportações anteriormente e, agora, está chegando para R$ 1 trilhão entre 2026 e 2027", declarou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

"A dificuldade dos pequenos é porque o mercado não foi feito para eles. Eles não começaram com a visão de mercado, nem com o processo de internacionalização. Eles fazem muito bem a criatividade, desenvolvem o negócio. Mas precisam, sobretudo, do suporte para enfrentar as dificuldades do mercado e se integrarem ao processo das importações e integração econômica internacional", declarou o presidente do Sebrae, Décio Lima.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, corroborou a importância do suporte para as micro e pequenas empresas. "Precisamos de instituição mais sólidas de apoio e suporte a esse empreendedor e vamos colher os frutos dessa iniciativa muito rapidamente", declarou.

Com o convênio, serão realizadas ações como promoção dos negócios brasileiros em feiras internacionais, rodadas de negócios com compradores de todo o mundo; missões com importadores ao Brasil para conhecer a produção brasileira, além de estudos de mercado, defesa de interesses e acesso a mercados.