Jojo Todynho é homenageada por bolsonaristas com moção de aplausos na Câmara

A influenciadora Jojo Todynho esteve na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (3/12), para receber uma "moção de aplausos" aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

De acordo com o requerimento, protocolado pelo deputado bolsonarista Coronel Meira (PL-PE), o intuito seria parabenizar Jojo pela postura "em defesa da segurança pública e liberdade da população diante de políticas de governo que perpetuam a criminalidade e a impunidade".

Além do Coronel Meira, estiveram ao lado de Jojo as deputadas bolsonaristas Carla Zambelli (PL-SP) e Mayra Pinheiro (PL-CE) — que ficou conhecida como "Capitã Cloroquina" pela atuação no Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro.

A proposta de homenagem veio após os ataques que a cantora recebeu quando postou uma foto ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A influenciadora denunciou ter sofrido racismo e ameaças ao se declarar como uma “preta de direita”.

"Jojo Todynho passou a sofrer uma série de ataques em suas redes sociais, inclusive de parlamentares de partidos de esquerda, que dizem defender a democracia e a igualdade entre as pessoas", diz o deputado no requerimento.

Ao receber uma placa no salão verde da Câmara, Jojo foi questionada sobre o desejo de seguir a carreira política, mas desconversou e respondeu que "prefere não comentar".

Após se "assumir" de direita, Jojo rebateu críticas com um vídeo reafirmando as convicções e sugerindo que as políticas atuais influenciam em comportamentos criminosos e impunes.

